Es läuft blendend für Schlagersänger Matthias Reim , beruflich wie privat: Mit seiner Musik ist er seit Jahren wieder erfolgreich, 2022 wurde der gebürtige Korbacher noch einmal Papa von der kleinen Zoe . Gemeinsam mit seiner Frau Christin Stark versucht der Schlagerstar so viel Zeit wie möglich mit seiner 2-jährigen Tochter zu verbringen:

Ich erlebe noch einmal massiv Familienglück, Vaterglück und habe meine Einstellung verändert. Ich bin oft zu Hause, unternehme viel mit meiner kleinen Tochter und liebe es, in ihrer Gegenwart zu sein.

Früher sei er eher getrieben gewesen und habe die Zeit als Vater mit seinen Kindern nicht so genießen können, sagt der Sänger heute. Das möchte er bei Zoe anders machen, Privat- und Berufsleben anders gewichten:

Das kann es nicht sein, ich will nur noch die Hälfte machen.

Spätestens nach einem vollen Terminkalender im Jahr 2024 möchte "Matze" Reim vor allem im Sommer 2025 kürzertreten und möglichst viel Zeit mit seiner Familie am Comer See verbringen, wo er sich vor kurzem für genau diese Zwecke ein Ferienhaus gekauft hat: "Das habe ich gekauft, damit wir uns als Familie eine Auszeit nehmen können. Bei einem Zuhause mit Büro und Studio kommt man nie richtig heraus aus dem Arbeitsleben."

Für diese Auszeit hat der Künstler schon konkrete Pläne, um möglichst wieder neue Energie für die Zeit danach aufzubauen: "Essen gehen, am Abend im Garten grillen, am Pool abhängen oder mit dem Boot die Gegend erkunden. Ich will das alles erleben. Danach kann es von mir aus wieder heftig weitergehen."