Es ist erst das dritte Konzert seiner gerade gestarteten "Matthias Reim Live!"-Tour, doch der 66-jährige Schlagersänger kann am Freitagabend in der brandenburgischen Stadt Spremberg nicht auf der Bühne stehen. Den Grund verkündet sein Management auf Instagram: "Aufgrund einer akuten Atemwegserkrankung kann das Konzert von Matthias Reim am 31.05.2024 in Spremberg leider nicht wie geplant stattfinden."

Ein herber Schlag, hatten sich doch der Schlagersänger und seine Fans auf die Tour zu seinem neuen Studioalbum "Zeppelin" so gefreut. "Hallo Freunde, ich kann es kaum erwarten, euch alle auch 2024 wiederzusehen!", verkündete der Mann von Schlagersängerin Christin Stark zuletzt.

Bildrechte: MDR Erst am Mittwoch zeigte sich auch Christin Stark noch mit Schnupfnase in ihrer Instagram-Story. Mit Taschentüchern in der Nase sagte sie: "Fette Erkältung. […] Sorry, sieht ein bisschen blöde aus, aber so läuft die Nase wenigstens nicht." Ihre Sendung "Die Schlager des Monats" lässt sie jedoch nicht sausen und so begrüßt sie am Freitagabend, 20:15 Uhr im MDR, u.a. Ramon Roselly und Mitch Keller in der Chart-Show.

Nachfolgende Konzerte sollen stattfinden

Das Open-Air-Konzert von Matthias Reim war auf der Freilichtbühne Spremberg geplant und sollte dort die Freiluft-Saison 2024 einläuten. Schaut man sich aktuelle Wettervorhersagen an, scheint es aber vielleicht gar nicht so schlecht, dass das Konzert verschoben wird. Und einen Ersatztermin gibt es immerhin auch schon: "Die gute Nachricht: Wir haben bereits einen Ersatztermin gefunden. Dieser ist Freitag, 28.06.2024 an gleicher Stelle in der Freilichtbühne Spremberg. Ticket behalten ihre Gültigkeit und müssen nicht umgetauscht werden", heißt es im Instagram-Post.