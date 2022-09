"Gesundheitszustand verschlechtert" Veranstalter sagt Konzerte von Matthias Reim ab

Das klingt leider gar nicht gut: Der Veranstalter Semmel Concerts hat am Abend in einer Mitteilung die kommenden Termine für Matthias Reim abgesagt. Er habe sich in "intensive ärztliche Behandlung" begeben.