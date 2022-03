Ich hab den schönsten Beruf der Welt, ich bin wunderbar erfolgreich, ich darf meine Tourneen spielen, […] mehr wünsche ich mir nicht. Dass meine Kids es schaffen, dass sie gesund bleiben und [...] dass mir hoffentlich noch viele, viele Jahre vergönnt sind, mit diesen Kids und dieser Frau durchs Leben zu ziehen. Matthias Reim MDR/Die Schlager des Monats

Matze Reim, so nennen ihn Freunde und Kolleg*innen, ist bereits Vater von sechs Kindern, das siebente wird bald geboren. Zwei seiner Kinder, Julian und Marie, sind ebenfalls im Schlager aktiv und holen sich bei ihrem Vater oft Rat. Auch Christin Stark, die Ehefrau von Matthias und Bald-Mama, ist Schlagersängerin und auch sie wird von Matze unterstützt. Langweilig wird es also im Hause Reim-Stark nicht so schnell.

Mit Baby auf Tour?

Titel "Kindertraum": Hommage an die Großmutter

Matthias Reim und Bernhard Brink im Fernseh-Studio. Bildrechte: MDR/A. Mrosko Das aktuellste Album von Matthias Reim trägt den Titel "Matthias". Für den Künstler eher ungewöhnlich, drei seiner Alben heißen Reim 1, Reim 2 ... . Doch dieses Mal, so Matthias im Gespräch, habe er wirklich über ein Jahr Zeit gehabt, Songs zu schreiben und zu produzieren. Dabei habe er sich an Dinge erinnert, die ihm widerfahren sind, an schöne und auch an schwierige Geschichten. Und da habe er gedacht "Das ist jetzt so persönlich, da nennen wir es doch mal beim Vornamen!".



