Sohn Julian (r.) ist ebenfalls mit auf Tournee. Bildrechte: MDR

Es ist der Alptraum jedes Künstlers. Die Tour startet mit neuen Songs und dann wird die Hauptperson krank. Genauso ist es Matthias Reim ergangen. Am 2. Juni startete seine Matthias Reim-Tour gemeinsam mit Sohn Julian und Ehefrau Christin Stark, dann teilte sein Veranstalter Semmel-Concerts am 8. Juni mit, dass die nächsten Konzerte wegen einer akuten Erkrankung von Matthias Reim verschoben werden müssen. Insgesamt waren davon sechs Auftritte betroffen. Die Fans waren vor allem in Sorge. Denn, wenn Vollblutmusiker Matthias Reim ein Konzert nicht spielt, muss es ihm wirklich schlecht gehen.