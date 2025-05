Wie der Vollblutmusiker im Interview mit "Das Neue Blatt" erzählte, genießt die kleine Zoe seine ungeteilte Aufmerksamkeit. Er hole jetzt als Vater vieles nach, was in der Vergangenheit zu kurz gekommen sei. Dieses Mal wolle er sein Kind aufwachsen sehen, so der "Verdammt ich lieb dich"-Interpret. Sollte sich seine jüngste Tochter eines Tages ein Geschwisterchen wünschen, so sei er nicht abgeneigt.

Der Gedanke ist schon da, noch einmal Vater zu werden. Was passiert, passiert. Lassen wir uns überraschen! Matthias Reim Das Neue Blatt

Mit Zoes Mama, der Moderatorin und Sängerin Christin Stark ist Matthias Reim seit fünf Jahren verheiratet. Obwohl die 35-Jährige beruflich viel unterwegs ist, wird Zoe immer liebevoll betreut. In einem Interview mit Meine Schlagerwelt hatte Christin Stark dankbar erzählt, dass das alles ohne ihre Mama nicht möglich wäre. Ihre Mama überlege nicht erst, ins Auto zu steigen und 1.000 Kilometer zu fahren, wenn Christin sie brauche, sondern mache es einfach.

Da krieg ich sofort Pipi in die Augen, weil: Das bedeutet für mich Familie. Das bedeutet für mich Mamisein. Und das ist sie zu 100 Prozent. Mami, I love you very much! Christin Stark Meine Schlagerwelt