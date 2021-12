"Wenn jemand eine Reise tut, so kann er was erzählen" - das wusste bereits der deutsche Dichter Matthias Claudius. Und frei nach diesem Motto sammelt sein (Vor-)Namensvetter und Schlagerstar Matthias Reim nun die schönsten Reiseerinnerungen seiner Fans - und zwar in Foto-Form. Auf seinen Social Media-Kanälen fordert der "Verdammt ich lieb' dich"- Sänger seine Anhänger dazu auf, ihm ihre schönsten Reisemomente zu schicken. Der Grund: Aus den eingesandten Bildern sollen Clips für die Songs des neuen Matthias Reim-Albums "MATTHIAS" entstehen.