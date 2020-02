Matthias Reim spricht über seine 46-jährige Tochter

Es muss eine sehr große Überraschung für Matthias Reim (62) gewesen sein. Erst vor fünf Jahren erfuhr er davon, dass er noch eine erwachsene Tochter hat. Und nicht nur das - sie selbst hat auch schon Kinder, Reim wurde also schlagartig Opa. In einem Interview mit dem Magazin "Bunte" erzählt Matthias Reim nun, wie das Verhältnis zur 46-jährigen Tochter Claudia ist.

Bei dem gemeinsamen Interview zeigt sich Matthias Reim als Papa, der mit all seinen Kindern ein gutes Verhältnis hat. Sonderlich streng ist er in Sachen Erziehung aber nicht:

Er ist Matthias Reims Kind mit seiner Ex-Partnerin Miriam. Der erstgeborene Sohn kam 1987 zur Welt. Auch Bastian steht nicht in der Öffentlichkeit, denn er kam schwerbehindert zur Welt. Matthias Reim widmete ihm auf seinem Erfolgsalbum von 1990 sogar einen Song: Bastian (Blaulicht in der Nacht).

Aus Reims Ehe mit Margot stammt Julian. Er ist 1996 zur Welt gekommen und mittlerweile wohl der bekannteste Reim-Sprößling. Er veröffentlichte vergangenes Jahr seine erste Hit-Single "Grau", gewann die "Schlagerchance in Leipzig" und bekam sogar den Preis als Shooting-Star bei den Schlagerchampions. Er macht sich also daran, in die Fußstapfen seines Vater zu treten.