Matthias Reims Konzertveranstalter hatte am Freitag die Tour-Termine für die kommenden zwei Monate abgesagt . Reim selbst erklärte gegenüber der "BILD", "ein schweres Burnout-Problem" zu haben. " Ich bin einfach fertig und spüre, dass ich es im Augenblick beim besten Willen nicht schaffen kann, gute Konzerte zu geben" , sagte der 64-jährige Sänger, der außerdem an einer Stimmbandentzündung leidet. Er werde alles dafür tun, um in zwei Monaten wieder fit zu sein.

Matthias Reim (Mitte) und David Hasselhoff in der Show von Florian Silbereisen (links). Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

David Hasselhoff drückt seinem Musiker-Kollegen bei der Genesung auf jeden Fall die Daumen. Er selbst hatte in der Vergangenheit auch immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. 2021 nahm "The Hoff" für sein Album "Party Your Hasselhoff" eine Cover-Version von Reims 90er-Erfolgshit "Verdammt, ich lieb' dich" auf. In Florian Silbereisens ARD-Show "Schlagerchallenge 2021" sangen die beiden den Hit "Damnit I Love You" dann gemeinsam. Im vergangenen Juli erschien das Duett als Single. "Er ist ein toller Kerl, es war eine Ehre, mit ihm diesen Song zu singen", sagte Hasselhoff über den 64-Jährigen.



Mit Material von: dpa