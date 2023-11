Der Vater des "Verdammt, ich lieb' dich"-Sängers führte im Gegensatz zu seinem Sohn ein Leben eher abseits des großen Rampenlichtes. In seiner Wahlheimat Homburg, wo auch Matthias Reim aufwuchs, hinterlässt Georg Friedrich Reim jedoch trotzdem einen bleibenden Eindruck.

Bildrechte: imago images/Horst Galuschka

Laut der HNA leitete Reim Senior rund 22 Jahre das örtliche Bundespräsident-Theodor-Heuss-Gymnasium, wo er bei Lehrern, Schülern und Eltern für seine Fairness, Disziplin und klare Strukturen bekannt war. Dabei setzte sich der engagierte Pädagoge auch in der Regional- und Lokalpolitk für die Belange der Gymnasien ein.



Im Alter von 62 Jahren – drei Jahre jünger als Sohn Matthias momentan – ging der gebürtige Brandenburger in den wohlverdienten Ruhestand. Gerade rechtzeitig, um die steile Karriere des Sohnemanns zu verfolgen. Nun aber verstarb er im stolzen Alter von 94 Jahren in Homburg.