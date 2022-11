In diesem Jahr kam Kind Nummer sieben, Baby Zoe , auf die Welt und die Corona-Pandemie ließ endlich wieder Konzerte zu. Der 64-Jährige startete im Sommer mit eigener Tour durch, dabei waren auch Ehefrau Christin Stark und Sohn Julian . Zunächst verschleppte der Sänger eine schwere Erkältung, dann kam eine Stimmband-Reizung hinzu und schließlich der Zusammenbruch. Er habe nicht wahrhaben wollen, so Matthias im Interview, dass er wirklich krank werden könnte. Selbst als er bei 9 Grad Kälte schwitzend auf der Bühne gestanden habe, habe er die Zähne zusammengebissen und weitergemacht.

Als Matthias zitternd vor mir stand, war ich erschrocken. Er war so fertig und sagte nur: 'Ich kann nicht mehr.'

Nach einem Arztbesuch stand fest, dass sich der Musiker zu viel zugemutet hatte, dass er an einem Burnout litt. Der behandelte Arzt riet zu einer mindestens zwei Monate andauernden Pause, danach sollte der 63-Jährige erst allmählich wieder in den Musikeralltag zurückkehren. Für Matthias Reim waren die Absagen seiner Konzerte schwer, er hatte sich so lange auf die Tour vorbereitet, sich darauf gefreut.