Bis zur Premiere werde es noch eine Weile dauern. "Wir haben lange an dem Manuskript gearbeitet, das steht. Jetzt muss ich jemanden finden, der in der Lage ist, das umzusetzen", so der in Stockach am Bodensee lebende Sänger weiter.

Er ist nicht der erste Schlagerstar dessen Musik zum Musical wird. So gibt es mit "Wahnsinn!" bereits ein Wolfgang-Petry-Musical und auch Howard Carpendale hat im vergangenen Jahr mit "Hello! Again?" Musical-Premiere gefeiert. Das wohl bekannteste Schlagermusical dürfte aber "Ich war noch niemals in New York" sein, was bereits seit 2007 das Publikum mit den Hits von Udo Jürgens begeistert.