Nie zuvor hatte sich ein deutschsprachiges Lied so lange an der Spitze der deutschen Single-Charts behaupten können wie "Verdammt, ich lieb' dich" . Der Song wurde vergoldet und sein Komponist, Texter und Interpret Matthias Reim mit Preisen überschüttet.

Matthias Reim bekommt am 20.10.1990 in der Dortmunder Westfalenhalle den "Goldenen Löwen" überreicht. (rechts: Moderator Jochen Pützenbacher) Bildrechte: dpa

Der erste Versuch, den Song zu veröffentlichen, war gescheitert. Im Herbst 1989 hatte die Plattenfirma Electrola "Verdammt, ich lieb' dich" abgelehnt. Sie sah in dem Lied kein Erfolgspotential.

Matthias Reim war gerade 32 Jahre alt geworden, hatte eine Frau und einen kleinen Sohn Julian (heute ebenfalls Schlagersänger) und lebte mit seiner Familie in einem kleinen Ort in Niedersachsen. Als Songwriter konnte er die Seinen zwar ganz gut ernähren, über die Ablehnung war er jedoch dennoch schwer enttäuscht.



Eigentlich fühlte er, dass das ein ganz besonderer Hit war. Doch für keinen der Interpreten, für die er arbeitete, schien der Song geeignet, dafür war er zu rockig. Schließlich reichte er ihn bei Polydor ein. Die Plattenfirma war bereit, den Song zu veröffentlichen, vorausgesetzt, Matthias Reim sänge ihn selbst ein. Um die Kosten gering zu halten, bildeten seine damalige Frau Margo und eine Freundin der Familie den Chor.



Als der Song im April erschien, kam der blonde Typ mit seiner rockigen Liebesgeschichte den Menschen gerade recht. Nach der großen Aufregung um die geöffneten deutschen Grenzen und die deutsche Wiedervereinigung hatte man nun wieder Sehnsucht nach Normalität.

Das Jahr 1990 brachte für Matthias Reim nicht nur ein geeintes Deutschland, sondern einen überraschenden Riesen-Durchbruch als Musiker und er brachte ihm den größten Hit seiner Karriere.