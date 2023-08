Ein einziger Anruf gab den Anstoß zu einem Mega-Hit. Bei der Schlagerstrandparty mit Florian Silbereisen nahm Matthias Reim die Zuschauer mit auf eine kleine Zeitreise. Das Ziel: Ein Samstagnachmittag im Jahr 1989. An diesem 25. November klingelte bei Matthias Reim das Telefon. Es war der Tag vor seinem 32. Geburtstag.

"Dann rief mich so ein Typ von der Plattenfirma an und sagte: 'Pass mal auf Matthias, das nehmen wir nicht, das ist alles Schrott, wir müssen neue Wege gehen. Dieses 'ich lieb' dich, ich lieb' dich nicht', das ist so ein verdammter Müll.'"