Schlagersänger Matthias Reim hat die Corona-Zeit so gut genutzt, wie nur möglich. In einem Interview mit der Deutschen Presse-Agentur erzählt er, dass er ein Haus gekauft, zwei Studios eingebaut und monatelang mit seiner Band geprobt und an den Songs für sein neues Album gefeilt hat.

Ich wusste, ich habe wirklich Zeit - und das tat meinem Album wirklich gut. Matthias Reim Deutsche Presse-Agentur

Matthias Reim vermisst die Bühne und das Publikum. Bildrechte: imago images/Tinkeres Wie die Fans es erwarten, so wird es auch auf dem neuen Longplayer klassische Partyschlager wie "4 Uhr 30" oder "Blaulicht" geben. Aber auch den Song "Reise um die Welt", den es, so Matthias, ohne Corona nicht gegeben hätte. Der Song sei in der Zeit entstanden, in der das Reisen verboten war. Das sonst selbstverständliche Reisen sei wieder zum Traum geworden. Ein ganz besonderer Titel sei auch das Lied "Kindertraum". In ihm sieht Matthias sein gelungenstes Werk auf dem Album: "Da erzähle ich eine wahre Geschichte, dass ich eigentlich immer noch denke und fühle wie ein Kind."

Matthias Reim vermisst die Bühne

Natürlich möchte der Vollblutmusiker seine neuen Songs vor Publikum performen. Auftritte seien sein "Lebenselixier", sagt er.

Wenn Du diesen Beruf hast, brauchst und liebst Du dieses Gefühl - und das kriegst Du nicht mehr. Matthias Reim Deutsche Presse-Agentur