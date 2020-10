Wir sind Family, wir sind echt Family. Julian, Marie, Christin und ich. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir, wenn sie etabliert sind, mal eine Tournee machen als Reim-Family – so wie die Kellys oder so. Aber dafür dürfen sie keine Newcomer mehr sein, sie müssen schon Stars sein. Das soll dann eine Allstar-Show werden. Das ist so meine Vision, aber gucken wir mal, was mit ihnen passiert.

Vater und Sohn: Matthias und Julian Reim. Bildrechte: imago images/CHROMORANGE

Zwei seiner Kinder haben Musikalität und Musikgeschmack ihres Vater geerbt und sind in der Schlagerszene bereits bekannt. Sohn Julian stammt aus der zweiten Ehe von Matthias Reim mit Margot Scheuermeyer und hat bereits zwei Singles veröffentlicht. Marie Reim ist die Tochter von Matze und der Sängerin Michelle. Sie hat in diesem Sommer mit "14 Phasen" ihr Debüt-Album auf den Markt gebracht und sich gerade in Florian Silbereisens Show "Die Schlagerchance in Leipzig" einen Auftritt in "Silbereisen gratuliert: Das große Schlagerjubiläum!" ersungen.



Matthias Reims Lebensgefährtin Christin Stark ist seit mehr als zehn Jahren im Schlager erfolgreich unterwegs. Matthias und Christin arbeiten oft gemeinsam im heimischen Studio an neuen Songs und auch die beiden "Schlager-Kinder" holen sich oft Matzes Rat.