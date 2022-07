Matthias und Julian Reim Bildrechte: MDR

Am 15. Juli steht der Sänger mit Band, Gast-Sänger Julian Reim und seiner Frau Christin Stark dann wieder auf der Bühne. Nach der Absage der ersten Konzerte am 8. Juni wegen einer "akuten Erkrankung" von Matthias Reim herrschte zunächst neben Besorgnis auch Verwirrung. Was hat Matthias? Hat sich der 64-Jährige vielleicht übernommen? Wenige Tage vor Beginn seiner eigenen Tour war er mit Florian Silbereisen und "Das große Schlagerfest XXL" auf Tournee gewesen und bei 26 Konzerten aufgetreten. Schließlich klärte Matzes Sohn, Julian Reim, in der MDR-Nachmittagssendung "MDR um 4" auf, dass Matthias und auch ihn die Grippe erwischt hatte.