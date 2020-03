Maximilian hat sein Herz für die älteren Menschen nicht erst jetzt entdeckt, sondern ist bereits seit vielen Jahren Botschafter des Vereins "Wege aus der Einsamkeit". Für die Senioren ist eine Infektion mit dem Corona-Virus am gefährlichsten. Was aber sollen sie tun, wenn niemand da ist, der für sie Lebensmittel einkaufen kann?



Und Maximilian Arland möchte es bei seinem Einsatz nicht belassen, sondern hat eine Challenge gestartet und zwei seiner Kolleginnen nominiert: Linda Hesse und Kamilla Senjo.



Wir finden die Aktion von Maximilian echt gut und seine Follower auch. Eine Kommentar lautet: "Was für eine schöne Geste von Dir lieber Maximilian. Ein Mensch mit einem ganz großen ❤️ Daumen ganz ganz hoch für diese Aktion."