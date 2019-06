Einen ersten Vorboten des Jubiläumsalbums "25 Jahre Maximilian Arland & Freunde" gibt's bereits seit Ende März zu hören - und am 24. Mai noch einmal live beim MDR-Talk "Riverboat": "Ein Tag ohne dich" heißt der gemeinsame Song, in den sich Linda Hesse und Maximilian Arland auf Anhieb verliebten. Im Gespräch mit den Moderatoren Kim Fisher und Jörg Kachelmann wird Jubilar Arland nicht nur über das neue Album, sondern auch über den ersten Teil seiner großen Jubiläumstour sprechen. Weitere Konzerte mit Maximilian Arland gibt's im Juni, Oktober und Dezember. Davor ist Maximilian Arland noch mehrfach im MDR FERNSEHEN zu erleben. Ein besonderes Highlight ist das TV-Special "Schlager meines Lebens - Zum 25-jährigen Bühnenjubiläum von Maximilian Arland" in dem der Künstler gemeinsam mit treuen Wegbegleitern auf die letzten 25 Jahre zurückblickt und Songs aus dem neuen Jubiläumsalbum präsentiert. Damit nicht genug, wird Maximilian Arland noch in diesem Jahr für einen ARD-Spielfilm als Schauspieler vor der Kamera stehen. Wir halten euch auf dem Laufenden!