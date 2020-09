Maximilian Arland lebt seit einigen Jahren in seiner Lieblingsstadt Berlin. Seine absolute Schwäche für die deutsche Haupstadt besingt er sogar in einem Song "Verliebt in Berlin". Und nun das: Der Sänger schläft in seinem Haus und bemerkt plötzlich, dass sich jemand in seinen Garten geschlichen hat. In einem Interview mit der Nachrichtenagentur "spot on news" erinnert er sich.