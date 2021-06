Jede Woche stellt Andreas Kallwitz in der MDR SCHLAGERWELT ab sofort ein aktuelles Album oder auch einen Album-Klassiker vor. Täglich von Montag bis Freitag läuft 6:45 Uhr, 8:40 Uhr und 14:45 Uhr ein Titel daraus, dazu gibt es Informationen über die Geschichte des Liedes und seinen Inhalt oder einfach eine Antwort auf die Frage, was sich die Künstlerin oder der Künstler dabei gedacht haben. Am Ende der Woche können Hörerinnen und Hörer eines der Alben gewinnen.

Album der Woche: Maite Kelly mit "Hello!"

Schlagerstar Maite Kelly Bildrechte: imago/Future Image Zweieinhalb Jahre nach ihrem Album "Die Liebe siegt sowieso" kommt mit "Hello!" der langersehnte Nachfolger. Und der tritt in große Fußstapfen, schließlich war ihr letztes Album ein voller Erfolg, erreichte Goldstatus und hatte mit Songs wie "Heute Nacht für immer" und "Liebe lohnt sich" echte Hits an Bord.



"Hello!" ist mittlerweile das sechste Solo-Album von Maite Kelly. Das Erste ("The Unofficial Album") erschien 2009. Ihren großen Schlager-Durchbruch feierte sie ein paar Jahre später mit ihrem dritten Album "Wie ich bin" und der darauf folgenden Zusammenarbeit mit Roland Kaiser. Seitdem ist die 41-jährige Sängerin nicht mehr von den Schlagerbühnen wegzudenken.

Single wird zur Schlager-Hommage

Wie sehr Maite Kelly den deutschen Schlager selbst liebt, kann man gut an ihrer ersten Singleauskopplung des Albums erkennen. In "Einfach Hello!" stecken ganz viele Referenzen an große deutsche Schlagerklassiker.