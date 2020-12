Jeden Sonntag zwischen 13:00 und 15:00 Uhr lädt die MDR SCHLAGERWELT zum Kaffeekränzchen ein. Auch in diesem Jahr war es gelungen, beliebte Künstlerinnen und Künstler im Studio zu Gast zu haben oder wenigstens mit ihnen per Internet verbunden zu sein. Zu Beginn der Adventszeit haben wir gefragt, welches Kaffeekränzchen Sie gern noch einmal hören wollen. Mehrere Hundert haben teilgenommen und es gibt einen klaren Sieger: Ralph Siegel.

Ralph Siegel am Klavier Bildrechte: imago images / Reinhard Kurzendörfer

Die MDR SCHLAGERWELT wiederholt das Gespräch von Holger-Ralf Ehrhardt mit dem Musiker, Komponisten und Musikproduzenten Ralph Siegel am Sonntag, den 13. Dezember 2020. Noch einmal hören können Sie es am Dienstag, den 15. Dezember, von 20 bis 22 Uhr. Anlass des Kaffeekränzchens war der 75. Geburtstag von Ralph Siegel am 30. September. Eine gute Gelegenheit, eine Bilanz des künstlerischen Schaffens des Musikers zu ziehen, der den Eurovision Song Contest (früher „Grand Prix d‘Eurovision“) wie kein anderer geprägt hat.