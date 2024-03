Eigentlich sollte Florian Silbereisen am gestrigen Donnerstag, den 29. Februar, "Das große Schlagerjubiläum" moderieren - zumindest dachte er das. Der Showmaster glaubte, dass er DJ Ötzi zu dessen Jubiläum mit einer Show überraschen wird. In Wahrheit ist DJ Ötzi aber der Lockvogel! Denn nicht er wird überrascht, sondern Florian Silbereisen. Ganz nach dem Motto: Alle wissen Bescheid – nur Florian Silbereisen nicht!

Die Moderation übernahm Barbara Schöneberger und bescherte Florian mit vielen Star-Gästen den emotionalsten Show-Abend seiner Karriere. Der war danach völlig begeistert: "So etwas habe ich noch nie erlebt! Mehr Überraschung geht nicht", erzählte der Showmaster.

Als Barbara plötzlich ohne jede Vorwarnung vor mir stand, war das für mich im ersten Moment wie ein Schock, ich wusste gar nicht mehr, was los war. Aber daraus wurde dann ganz schnell die emotionalste Show meines Lebens, für die ich mich nur ganz, ganz herzlich bedanken kann!

Auch MDR-Unterhaltungschef Peter Dreckmann zeigte sich von der streng geheimen Überraschung begeistert: "Mit der Überraschungsshow zum Jubiläum von Florian Silbereisen gehen wir wieder ganz neue Wege: So eine Show gab es noch nie, in der ein Moderator in seiner eigenen Show mit einer kompletten Show überrascht wird."