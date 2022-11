Diese Art von Show gibt es nur bei den Schlagernächten. Das macht so viel Spaß. Das ist heute Abend mein letzter Abend, wo ich die Schlagernacht mache.

Howard Carpendale ist ein gern gesehener Gast bei Moderator Florian Silbereisen. Bildrechte: IMAGO / POP-EYE

Mit diesen Worten sorgte Schlagersänger Howard Carpendale zwar einerseits für tosenden Applaus, aber auch für große Traurigkeit unter seinen Anhänger:innen nach seinem Auftritt bei "Schlagernacht des Jahres" in Frankfurt am Main am vergangenen Samstag (19. November). Der gebürtige Südafrikaner verkündete nach seinem Auftritt überraschend seinen Abschied von der beliebten Veranstaltungs- und TV-Reihe.