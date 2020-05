Der Sportplatz in der sächsischen Kleinstadt eignet sich perfekt als Treffpunkt für unser Gespräch. Für Ramon ist er ein Stückchen Heimat. Unzählige Male ist er als Stürmer der 1. Mannschaft des ESV Delitzsch hier schon auf- und abgerannt, mit einer beeindruckenden Bilanz: allein in der Saison 2018/2019 trifft er in der Nordsachsenliga in 22 Spielen insgesamt 23 Mal zwischen die Pfosten. Ich sollte mich also warm anziehen – wollen wir doch heute zum Abschluss unseres gemeinsamen Trainings noch im Elfmeterschießen gegeneinander antreten.

Traumerfüllung mit Paukenschlag

Ramon Roselly und Reporter Peter Heller beim Warmlaufen. Bildrechte: Alexander Friederici Ramon Kaselowsky, so sein bürgerlicher Name, wirkt bei unserem Treffen von Anfang an entspannt. Irgendwie unüblich für einen, der gerade erst Deutschlands Superstar geworden ist. Dessen Traum am 4. April 2020 plötzlich mit einem Paukenschlag in Erfüllung gegangen war: Mehr als 80 Prozent der Anrufer bei der Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ wählten seine Nummer. So ein eindeutiges Ergebnis gab es noch nie. Von heute auf morgen war er plötzlich in aller Munde und auf allen Titelblättern. Doch man darf nicht vergessen: Der 26-Jährige hatte auch mehr Bühnenerfahrung als alle anderen Kandidaten zusammen. Vielleicht nicht im Fernsehen – aber im Zirkuszelt. Vermutlich ist er deshalb kaum noch aufgeregt – schon gar nicht vor Interviews wie diesem hier.

Wir rennen ein paar Runden um den Platz. Dabei etwas Smalltalk über das grandiose Wetter. Dann zeigt Ramon mir ein paar typische Trainings-Übungen. Wir stellen bunte Hütchen auf die Platzmitte, um die wir erst ohne, dann mit Bällen herumlaufen. Ramon erzählt mir von seinem Leben auf Achse.

Das war ganz normal. Das versteht immer keiner. Ramon Roselly

Zusammenleben mit Kamelen

Fit wie ein Turnschuh: Ramon Roselly. Bildrechte: Alexander Friederici Und tatsächlich ist das für mich eine völlig fremde Welt. Mir fehlt schon allein die Vorstellungskraft, wie es sein muss, mit 5 Schwestern, 49 Cousins und Cousinen und 17 Kamelen zusammenzuleben. Geschweige denn insgesamt 44 Schulen besucht zu haben. Ob es nicht schwierig ist, immer wieder neue Freundschaften schließen zu müssen, frage ich, während wir jeder mit einem Ball jonglieren. „Das ist überhaupt nicht schwierig. Ich bin ein Mensch, der sehr schnell Anschluss findet. Ich habe auch viele Freunde noch aus meiner Kindheit. Von daher ist für mich alles perfekt. Ein schöneres Aufwachsen, als mein eigenes, kann ich mir nicht vorstellen. Gibt’s auch nicht. Frag die Kelly Family, die sagen dir genau das gleiche.“

Schlagerstar in Wartezimmer

Irgendwie glaube ich ihm das. Und ich bin mir schon nach der ersten Stunde unseres Treffens sicher: Ramons offene und positive Art wird ihm auch in der ihm noch so unbekannten Welt des Schlagers helfen, ziemlich schnell Anschluss zu finden. Soweit die Theorie. In der Praxis sieht das derzeit allerdings etwas anders aus. Er wäre eigentlich gerade DER angesagte Newcomer auf unzähligen Bühnen dieses Landes und hätte viele große Schlagerbarden bereits getroffen. Doch das Corona-Virus hat ihm da einen Strich durch die Rechnung gemacht. Alle Veranstaltungen abgesagt. Ramon ist irgendwie zum Superstar im Wartezimmer der Schlagerszene geworden. Dort sitzt er mit den vielen anderen Newcomern und baut darauf, endlich auftreten zu dürfen. Endlich denen nachfolgen zu können, die ihn inspiriert haben: Julio Iglesias. Bernhard Brink. Howard Carpendale. Tom Jones. Ed Sheeran.

Ich selbst höre viel alte Musik, Oldies. Das spiegelt sich auch wieder im Album ‚Herzenssache‘, was Dieter Bohlen für mich geschrieben hat. Da sind viele Elemente aus den 70ern und 80ern enthalten. Das ist nicht der reine Schlager, der heutzutage so läuft. Ramon Roselly

Und damit fährt Ramon in diesem Frühling richtig gut. Seine Debüt-Single „Eine Nacht“ landet Anfang April auf Platz 1 der deutschen Singlecharts. 2013 schaffte das ein Schlagertitel zum letzten Mal. Eine Woche später dann Platz 2 fürs Album.

Auch dribbeln will gelernt sein. Bildrechte: Alexander Friederici Während wir uns beim Dehnen mit unseren Händen langsam der Grasnarbe nähern und uns so auf unser kleines Elfmeterschießen vorbereiten, für das ich übrigens noch immer keinen konkreten Erfolgsplan habe, sammeln sich ein paar Personen mit Abstand am Spielfeldrand. Da ist der Platzwart des ESV Delitzsch, daneben der Trainer der ersten Mannschaft und ein Mitspieler. In den vergangenen Wochen haben sie Deutschlands Superstar mehr im Fernsehen gesehen als hier auf dem Platz. Alle waren aber beruhigt, als Ramon ihnen mitteilte, auch weiterhin im Team zu spielen, wenn er denn mal Zeit hat. Zu wichtig ist er im Sturm des ESV. Dass er dann keine Sonderbehandlung kommt, sei ihm aber bewusst, sagt Trainer Tilo Ohlig.