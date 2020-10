Jürgen Drews feierte 1976, da war er 31 Jahre alt, mit dem Song "Ein Bett im Kornfeld" seinen Durchbruch. Der Titel ist übrigens eine Coverversion des Country-Songs Let Your Love Flow von den Bellamy Brothers. Die deutsche Version, die Jürgen Drews sang, wurde von Werner Schüler produziert, der deutsche Text stammt von Michael Kunze. Der Song konnte sich elf Wochen in Folge auf Platz eins der Charts in Deutschland halten. In Österreich belegte die deutsche Version Platz zwei und in der Schweiz Platz drei der Hitparade.[