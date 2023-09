Am 1. Oktober 2023 feiert Mel Jersey – bekannt durch das Schlagerduo mit seiner Frau, Judith & Mel – seinen 80. Geburtstag. Entsprechend seines Alters fühlt sich der Sänger allerdings nicht, im Gegenteil: "Ich fühle mich wirklich nicht wie 80, ich fühle mich wie 60", so Mel gegenüber der dpa. "Wir sind nach wie vor voll in Action und können frisch und fröhlich durch die Welt spazieren."