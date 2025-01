Holt sie ihre siebte Trophäe? Melissa Naschenweng wieder für den Amadeus-Award nominiert

Die Nominierten für den "Amadeus Austrian Music Award" stehen fest und Melissa Naschenweng ist dabei. Wenig überraschend, schließlich war die 34-Jährige in den letzten fünf Jahren durchgehend die Preisträgerin in der Kategorie "Schlager / Volksmusik". An ihr geht also kein Weg vorbei. In ihrer Instagram-Story hat die Sängerin, die am 10. Januar ihr neues Album "Alpenbarbie" veröffentlicht, ihre Freude gezeigt und ihre Fans zum voten aufgerufen.