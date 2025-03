Lässig lehnt die Sängerin dabei an einer Schiffsreling und sendet obendrein "Grüße aus dem Süden". Das heißt jedoch nicht, dass Melissa bei warmen 25 Grad im Badeanzug posiert. In Marseille waren es laut Wetterbericht am Tag der Foto-Aufnahme, am 12. März, gerade einmal zwischen zehn und zwölf Grad Celsius. Doch die selbsternannte Alpenbarbie hat bei ihren Fans auf jeden Fall für Begeisterung gesorgt. Entsprechende Unklarheiten bezüglich des Einteilers, zum Beispiel, ob das Outfit auch bequem ist, beantwortete die 34-Jährige in ihrer Instagram-Story.