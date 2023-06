Melissa Naschenweng wehrt sich. Bildrechte: IMAGO/Daniel Scharinger

Es sei nicht so, dass ihr der Fernsehauftritt wichtiger sei als ihr Auftritt in der Schweiz. So gut kenne man sie. Sie habe sehr, sehr viele Auftritte in ihrem Leben schon bewältigt und wirklich alles in Kauf genommen, damit sie überall dabei sein könne. Doch rein logistisch sei es nicht möglich, beide Auftritte wahrzunehmen, so die 32-Jährige. Außerdem hätte sie den Auftritt schon vor einem Monat abgesagt, es hätte nur ziemlich lang gedauert, bis es dann an die Öffentlichkeit gekommen sei.