Die Premiere des Musicals "Mamma Mia!" am 13. Juli in Mörbisch am See war auch ein Treffen der österreichischen Show-Welt. Ein besonderer Hingucker: Schlagersängerin Melissa Naschenweng kam mit Toni Gabalier, dem jüngeren Bruder von Schlagersänger Andreas Gabalier. Im ÖSTERREICH-Talk (Oe24) gaben sich beide allerdings sehr geheimnisvoll.