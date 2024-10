"Der kleinste bei uns daheim" Melissa Naschenweng freut sich über Nachwuchs

Zwar wurde nicht verraten, um welche Show es sich handelt, doch am 19.10. steht der große "SCHLAGERBOOOM" mit Florian Silbereisen live im Ersten an. Vielleicht werden ihre Fans sie also dort auf der Bühne sehen können. Am 25.10.2024 geht es für Melissa Naschenweng auf ihrer Tour mit einem Auftritt in St. Pölten weiter.