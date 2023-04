Die 32-Jährige kann jetzt bereits ihren fünften Amadeus ihr Eigen nennen. Drei Mal (2020, 2021, 2022) erhielt die Sängerin den Award in der Kategorie Schlager/Volksmusik , 2021 außerdem in der Kategorie S ongwriter des Jahres für den Titel "Traktorführerschein".

Melissa Naschenweng und ihre pinkfarbene Harmonika. Bildrechte: IMAGO / Daniel Scharinger

Auf der einen Seite ist Melissa Naschenweng sehr experimentierfreudig und wagt sich gern auf neues Terrain. Auftritte mit ihrer pinkfarbenen Steirischen Harmonika gehören ebenso dazu wie ihre pinkfarbene Lederhose, die sie trägt, wenn sie im pinkfarbenen Traktor über die Lesachtaler Almen fährt. Melissa singt auch gern im heimischen Dialekt, wie zum Beispiel in ihrem Erfolgs-Titel " I steh auf Bergbauernbuam". So taff die junge Sängerin auf der Bühne ist, so verletzlich ist sie, wenn es um ihre Familie geht. Als vor einiger Zeit ihre geliebte Großmutter starb, teilte die 32-Jährige ihre Trauer mit ihren Fans auf ihren Social Media Kanälen. Ihren so lange vorbereiteten und ersehnten Auftritt in der "Beatrice Egli Show" sagte Melissa ab.