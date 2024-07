Melissa Naschenweng hat die deutsche Schlagerszene erobert und wird nicht selten als österreichische Helene Fischer gehandelt. In ihrer Heimat ist die gebürtige Kärntnerin längst ein Superstar, in Deutschland öffnete ihr vor allem einer die Tür: Florian Silbereisen. "Ich hab jahrelang gekämpft, an die Türe geklopft, bis Florian und sein Team sie aufgemacht haben. Und ich bin so herzlich empfangen worden", erzählt die 34-Jährige.