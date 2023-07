"Lasst die Leute so sein, wie sie sind!"

Bei der "Starnacht am Wörthersee" tritt Melissa im Bikini auf. Bildrechte: IMAGO/Daniel Scharinger

Melissa Naschenweng gehört zu den erfolgreichsten Schlagerstars Österreichs, landete dort mit ihren drei letzten Alben an der Spitze der Charts. Auch in Deutschland wächst ihre Fangemeinde zusehends. Obwohl Melissa Naschenweng mehrere Instrumente beherrscht und von Kindesbeinen an Musik macht, muss sie sich auf Grund ihrer Fotos auf ihren Social-Media-Kanälen immer wieder harsche Kritik anhören. Das lässt die blonde Österreicherin allerdings ziemlich kalt.