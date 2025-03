Wie gut es der Sängerin gelingt, ihre Fans mit ihrer Lebensfreude anzustecken, beweisen zahlreiche Kommentare wie "Liebe Naschi, unglaublich die grandiose Stimmung in der Stadthalle. Du hast den Ball zum Beben gebracht.", "Melissa, deine Energie ist unglaublich. Du strahlst Glück aus." oder: "Der absolute Wahnsinn! Lebensfreude pur!"

In einer Instagram-Story verriet Melissa auch, warum sie sich das Dirndl förmlich vom Leib reißen musste: Es war ihr zu eng. Und nach ihrem Auftritt war das Dirndl dann auch noch verschwunden. In ihrer Story schrieb die Sängerin: "Hoffentlich hot der Fladerer a Freid mit´n Dirndl, es wor mir nämlich selber zu eng."



Melissa Naschenweng macht seit 25 Jahren mit ihrer Steirischen Harmonika Musik und singt im Dialekt ihrer Heimat. Ihr Markenzeichen ist dieses Instrument in der Farbe pink. Melissa bekam mehrmals den österreichischen Musikpreis "Amadeus", ihre Alben erhielten Gold und Platin.