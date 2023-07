Diese Nacht wird Melissa Naschenweng und ihren Musikern lange in Erinnerung bleiben: Leider nicht in guter. Nach einem Konzert in der italienischen Gemeinde Algund in Südtirol übernachtete die Schlagersängerin mit ihrer Band in Bozen. Den Tourbus hatte das Team etwa 30 Meter vom Hotel entfernt abgestellt, natürlich abgeschlossen. Am nächsten Morgen dann die böse Überraschung: