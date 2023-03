So nah liegen wieder einmal Freud und Leid beisammen. Wie ihr bestimmt mitbekommen habt, ist in der Nacht auf Samstag, nach dem so großartigen Start zu meiner Bergbauern-Tour in Graz, meine über alles geliebte Oma gestorben.

Melissa Naschenweng auf der Bühne. Bildrechte: IMAGO / Daniel Scharinger

So beginnt die Kärntnerin ihren emotionalen Post zum Tod ihrer Großmutter. Obwohl sie gut auf die Nachricht vorbereitet gewesen sei und die Gelegenheit gehabt habe, sich daheim von ihr zu verabschieden, hätte sie sie doch aus allen Wolken stürzen lassen. Sie habe sich sofort die Frage gestellt, ob sie nun überhaupt in der Lage sei, in Linz aufzutreten - aber das sei dann schnell beantwortet gewesen, so Melissa. "Erstens, weil sich das meine Oma so gewünscht hätte. Und außerdem bin ich ganz sicher: Sie war am Samstagabend bei mir und unter meinen Gästen, hat mir da ganz viel Kraft gegeben."