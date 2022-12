Melissa Naschenweng räumt aktuell so richtig ab. In Österreich ist sie schon lange ein Star und auch in Deutschland begeistert sie immer mehr Fans. Mit ihrem neuen Album "Glück" landete sie in den Top 20 der Charts und in ihrer Heimat sogar zum dritten Mal in Folge mit einem Album auf Platz 1. Diesen Erfolg konnte einer jedoch nicht mehr miterleben: ihr geliebter Opa. Doch die 32-Jährige ist sich sicher, er freut sich mit ihr und passt auf sie auf.