Seit seinem ersten "DSDS"-Auftritt im Jahr 2002 ist der Name Menderes Bagci vielen Fans des Formats ein fester Begriff. Sage und schreibe 17 mal versuchte der heute 38-Jährige bis ins Finale des Formats vorzustoßen, schaffte es aber nie in die Endrunde.

Nichtsdestotrotz eroberte der Langenfelder die Herzen der Zuschauer mit seiner Beständigkeit und nahm in den folgenden Jahren bei zahlreichen Reality-TV-Formaten teil, 2016 wurde er im "RTL-Dschungelcamp" zum "Dschungelkönig“ und gewann den Wettbewerb sowie die ausgeschriebenen 100.000 Euro Preisgeld.

Seit 2019 ist er in unregelmäßigen Abständen in der Sendung "Neo Magazin Royale" und deren Nachfolger "ZDF Magazin Royale" an der Seite von Moderator Jan Böhmermann zu sehen.