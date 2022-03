Am 10. März erlitt Schlager- und Volksmusiksänger Michael Hartl vom Duo "Marianne & Michael" einen Schlaganfall und wurde in ein künstliches Koma versetzt. Jetzt teilte der Manager des Duos, Jan Mewes, in einem Statement dem Fernsehsender RTL mit, dass Michael Hartl in den nächsten Tagen aus dem Koma geholt werden soll: "Er ist nach wie vor stabil und im künstlichen Koma. Es ist im Moment alles wie von den Ärzten geplant. In den nächsten Tagen wollen sie ihn aus dem Koma herausholen, aber zunächst mal soll der Körper in Ruhe regenerieren", so Mewes.