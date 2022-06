Michael Hirte feiert in der Show "Das Supertalent" 2008 seinen Sieg mit Mitstreitern. Bildrechte: dpa Michael Hirte wurde mit seinem Sieg beim "Supertalent" im Jahr 2008 bekannt. Noch im selben Jahr erschien sein erstes Album "Der Mann mit der Mundharmonika". Schon damals an seiner Seite, seine Managerin und Freundin Jenny Grebe. 2011 und 2013 wurden die zwei gemeinsamen Kinder geboren, 2015 heirateten die beiden. Doch bereits ein Jahr später bestätigte Michael Hirte, dass die Beziehung am Ende ist - die Ehe wurde 2017 geschieden.

Nun, fünf Jahre später, so ein Bericht der Superillu, ist der 57-Jährige wieder frisch verliebt.

Sie ist für mich ein Volltreffer. [...] Die Chemie stimmte zwischen uns sofort. [...] Es ist eine Fernbeziehung, aber wir versuchen, das Beste daraus zu machen. Michael Hirte Superillu

Kennengelernt haben sich Michael Hirte und seine Sandra laut Superillu bereits im vergangenen Sommer. Seit März nun ist die neue Liebe offiziell. Derzeit würde sich das Paar nur am Wochenende sehen, da Sandra in Gotha und Michael in Bad Klosterlausnitz wohnt. Ein Umzug, so Michael, käme aber zurzeit noch nicht in Frage: "Wir lassen es langsam angehen, aber ich kann sagen, es passt."

"Ave Maria" brachte Michael Hirte Glück

Michael Hirte tritt in der Jubiläumsgala für Frank Schöbel auf. Bildrechte: MDR/Tom Schulze Michael Hirte arbeitete als Kraftfahrer bis zu einem schweren Unfall 1991. Zwei Monate lag der damals 27-Jährige im Koma, auf einem Auge war er erblindet, ein Bein schwer verletzt. Danach wurde Michael Hirte arbeitslos, musste sich völlig neu orientieren. Er arbeitete als Straßenmusiker und trat am 30. November 2008 in der RTL-Show "Das Supertalent" mit seiner Mundharmonika und dem Titel "Ave Maria" auf. 72 Prozent der Zuschauer stimmten für ihn, Michael Hirte wurde das "Supertalent 2008". Bereits am 5. Dezember 2008 erschien sein erstes Album "Der Mann mit der Mundharmonika", das auf Anhieb die Spitze der Albumcharts erreichte. Inzwischen hat der Musiker zehn Alben veröffentlicht und wurde u.a. drei Mal mit dem Echo, einer Goldenen Henne und einer Krone der Volksmusik geehrt.