Die Fans haben lange darauf gewartet - und es hat sich gelohnt. Michael Holm war wieder im Studio, um die Songs für seine neue CD aufzunehmen: "Als die alten Zeiten jung war´n" ist eine Sammlung von einzigartigen Titeln, die dem Künstler am Herzen liegen. Der aktuelle Titel “Wer die Musik nicht liebt” ist darauf ebenso zu finden, wie seine Version von "So leb' dein Leben". Für Michael Holm steht früh fest, wie er sein Leben leben will: mit und für die Musik. Mit 15 die erste eigene Band, mit 18 die erste Veröffentlichung, mit 19 die erste deutsche Chartnotierung. Seinen ersten großen Hit kann Michael Holm 1962 mit dem Superhit "Mendocino" feiern, der Titel ist die meistverkaufte Single des Jahres in Deutschland. Große Erfolge feiert der gebürtige Erlangener auch 1974 mit dem Schlager "Tränen lügen nicht" sowie 1977 mit "Musst Du jetzt gerade gehen, Lucille".