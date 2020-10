"Paddy" Kelly 1997 Bildrechte: imago images / United Archives

Michael spielt mehrere Instrumente, darunter: Gitarre, E-Gitarre, Bass, Klavier, Keyboard, Perkussions- und Harmonikainstrumente. 2003 veröffentlichte er sein Solodebüt "In Exile", danach zog sich Michael Patrick Kelly in ein Kloster in Frankreich zurück. Über die Gründe dafür sagte Michael 2005 in der Zeitschrift "Neues Leben":



"Wir haben davon geträumt, viele Häuser zu besitzen, in großen Stadien zu singen, auf einem Schiff zu leben und in einem Schloss zu wohnen. Keiner dieser Wünsche blieb offen. Aber was wirklich im Leben zählt, kann man nicht mit Geld bezahlen. Jeder von uns kommt an den Punkt, wo er sich fragt: Wo komme ich her? Was mache ich hier? Wo geht es hin?“



2011 kehrte der Musiker in die Musik- und Show-Welt zurück. Er startete musikalische Projekte, ging auf Solo-Tour und wurde zu Musik- und Fernsehshows geladen, u.a. zu "Sing meinen Song".



Am 13. April 2013 heiratete Kelly seine Jugendliebe, die belgische Journalistin und Religionsphilosophin Joelle Verreet.