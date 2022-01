Michael Schanze wuchs mit seinem jüngeren Bruder in Tutzing am Starnberger See auf. Zunächst eine behütete Zeit, sein Vater war Pianist und leitete das Streichorchester des Bayerischen Rundfunks. Als er neun Jahre alt war, nahm sich der Vater das Leben. Michael kam für zwei Jahre ins Internat, zurück bei der Familie musste er sich um den kleineren Bruder kümmern.

Aufzeichnung von "Kinderquatsch mit Michael" 2003. Bildrechte: IMAGO / Scherf

Michael Schanze hat sich durchgeboxt, viel erreicht. Anlässlich seines 75. Geburtstages blickt er zurück und sagt im Telefon-Interview mit der dpa: "Es war ein pralles, prallvolles Leben!"



2019 brauchte Michael Schanze erneut seine Kämpfernatur. Er erlitt eine beidseitige Lungenembolie und musste sich monatelang ins Leben zurückkämpfen. Ein Jahr später kam Corona und Schanze gehört durch die Embolie zur Risikogruppe. Deshalb, so der Entertainer, habe er in den vergangenen zwei Jahren recht zurückgezogen gelebt und Kontakte reduziert. Seine Lebensgefährtin Uschi sei seine "Speerspitze" zur Außenwelt gewesen. Doch die Musik sei eine wunderbare Beschäftigung gewesen. Nach der Uraufführung seines "Heidi"-Musicals 2017 in Wien habe er jetzt die Arbeiten an "Bambi" beendet.