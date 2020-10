Michael Wendler bei einem Auftritt. Bildrechte: IMAGO

Das, was der Sänger gerade macht, stellt alles in Frage. Zuerst kam er zu einer Pressekonferenz für die neue DSDS-Staffel zu spät, dann erscheint er am 7. Oktober nicht zu den Dreharbeiten des Auftakt-Castings, weil er seine Frau Laura in die USA begleitet hat. Schließlich erklärt Michael Wendler am Abend des 8. Oktober auf seiner Instagram-Seite, dass er mit sofortiger Wirkung die Jury der Casting-Show verlasse. Als Grund nennt er das Vorgehen von Bundesregierung und Medien in der Corona-Pandemie. Er werfe der Bundesregierung in der Corona-Krise "grobe und schwere Verstöße gegen die Verfassung und das Grundgesetz vor". Außerdem beschuldigt er Fernsehsender, darunter RTL, "gleichgeschaltet" und "politisch gesteuert" zu sein.