Michael Wendler - ganz entspannt Bildrechte: Telamo/Herman Niesig

Wer gedacht hat, dass Michael Wendler mit seinem Umzug nach Florida vom deutschen Plattenmarkt verschwindet, hat sich getäuscht. Der Schlagersänger hat die Zeit genutzt und ein neues Album eingesungen. Mit "Florida Lounge: Chill Out" will Michael Wendler den Hörer aus dem Alltagstrott holen. Gleich ein ganzes Dutzend brandneuer Mixes präsentiert der geborene Dinslakener auf dem Album. So gibt es u.a. Chill-Out-Varianten der jüngsten Songs "Men Do Not Cry Mix" oder "We Were, We Are, We Stay Mix". Auch die zuletzt veröffentlichte "Flaschenpost" aus Florida ist auf der Doppel-CD verewigt. Alles in allem verspricht das Album den perfekten Soundtrack für den beginnenden Frühling.



Komplett von Michael Wendler selbst geschrieben und produziert gibt's auch den vor einem Jahr erschienenen ersten Schwung Lounge-Mixes zu hören. Wer den Wendler mit seinen neuen Hits live erleben will, hat auch in Deutschland die Chance dazu. Hier die Termine: