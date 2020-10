Michael Wendler mit seiner Frau Laura Müller. Bildrechte: imago images/Future Image

Was macht der Wendler denn bloß? Der Neu-Juror hat am Mittwoch für die neue Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" Aufzeichnungen und befindet sich nicht einmal in Deutschland. Wie rtl.de berichtet, ist der Sänger vor ein paar Tagen mit seiner Frau Laura Müller in die USA geflogen, ohne das mit der Produktion der Show abzusprechen. Michael Wendler wird den Termin nicht einhalten können. Selbst, wenn er rechtzeitig in Deutschland einträfe, müsste er sich erst einmal in Quarantäne begeben. Unklar ist, ob Michael Wendler sich absichtlich in diese Situation gebracht hat oder ob er nicht über die aktuellen Corona-Sicherheitsbestimmungen Bescheid wusste.



Klar ist, dass er sich gegenüber der Produktion und den anderen Jurymitgliedern (Maite Kelly, Dieter Bohlen, Mike Singer) erklären muss.