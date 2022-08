Wer Eloy de Jong in letzter Zeit im Fernsehen oder auf Veranstaltugen gesehen hat, dem ist es unweigerlich früher oder später aufgefallen: Der Schlagerstar, der mit Hits wie "Schritt für Schritt" und "Barfuß im Regen" seine Fans begeistert, trägt keine Brille mehr. Der Grund dafür: Eloy hat sich einer Augen-Operation unterzogen. Wie es dazu kam und wer ihm dabei half, erzählte er nun im Interview mit Meine Schlagerwelt. Zuletzt wäre seine Sehkraft, sowohl was die Nähe als auch die Ferne angeht, immer schlechter geworden. Als er mit Beatrice Egli vor einiger Zeit zusammen eine Show moderierte, musste die Schrift für Eloy so groß sein, dass Beatrice den Text nicht mehr gut lesen konnte. Und auch mit Moderationskarten hatte Eloy seine liebe Mühe.