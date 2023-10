Michelle und Matthias Reim im Duett "Nicht verdient" beim Schlagerbooom in Dortmund 2018.

Michelle und Matthias Reim im Duett "Nicht verdient" beim Schlagerbooom in Dortmund 2018.

Michelle und Matthias Reim im Duett "Nicht verdient" beim Schlagerbooom in Dortmund 2018. Bildrechte: imago images / Tinkeres

Julian und Matthias Reim. Bildrechte: IMAGO / Future Image

Auch Matthias Reim trat bei der Schlagernacht in Stuttgart mit einem Duett auf: Er performte gemeinsam mit seinem Sohn Julian eine echte Vater-Sohn-Nummer. "Pech & Schwefel". Aufgenommen hatte Matthias Reim den Song mit Rapper Finch.



Michelle und Eric Philippi waren sich während Michelles Jubiläumstour näher gekommen. In Florian Silbereisens Schlagerbooom am 1. Juli 2023 hatten sie ihre Liebe dann öffentlich gemacht.